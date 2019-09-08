Türkiye Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu. 16 yıl sonra tarihinde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Türkiye, mağlup oldu.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Avrupa Şampiyonluğu için Türkiye Sırbistan'la oynadı. Türkiye öne geçti, geriye düştü, altıncı sette farkı açtı ancak son sette deneyime yenildi.

Sırbistan şampiyon oldu.

16 yıl sonra tarihinde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Türkiye, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ekip, bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı. 2003'te de gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü olmuştu. Türkiye 2015'te ise dördüncü sırada kalmıştı.

Kadın sporcular final maçında gösterdikleri mücadele ile ayakta alkışlandı.