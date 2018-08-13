Tugay Kerimoğlu: Emre Belözoğlu örnek alınacak karakterdedir

Tugay Kerimoğlu, Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında "Örnek karakterde biridir" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Tugay Kerimoğlu, Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi.

Kerimoğlu, Bein Sports'ta yaptığı açıklamada, “Emre ile alakalı her zaman şunu savundum, camialarla sıkıntı yaşayabilirsiniz ama Emre kalitesindeki futbolcular, ne kadar gidebiliyorsa gitsin derim. Çünkü göz zevkimize hitap eden futbolcu, saha içerisindeki vücut dili, oyunu yönlendirmesi, oyundan zevk alması... Çok fazla bu karakterde oyuncu kalmadı artık.” dedi.

Kerimoğlu Emre ile ilgili açıklamasının devamında, “Bu tarz oyuncu karakteri yok. Özverili. 37 yaşında, bu yaşta hala bu özveriyi gösteriyorsa, örnek alınacak bir karakterdir Emre Belözoğlu.” ifadelerini kullandı.

