Trump'ın NFL'de protesto korkusu sürüyor

Geçtiğimiz sezon ABD'de Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) büyük protestolarla karşılaşan Trump, protestoda bulunan oyunculara daha büyük yaptırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ulusal Futbol Ligi (NFL) patronlarına protestoya katılan oyunculara daha büyük yaptırımlarda bulunulması çağrısında bulundu.

Takım patronlarına, protestolara katılan oyuncuların ücretsiz olarak tüm sezon ihraç edilmesi gerektiğini belirten Trump'ın protesto korkusunun devam ettiği görünüyor.

Bir protestoya katılan oyuncunun bir maç, ikinci defa tekrarlayan oyuncuların ise tüm sezon ücretsiz olarak ihraç edilmesi gerektiği görüşünü resmi Twitter hesabından NFL patronlarına paylaşan Trump, NFL'deki tartışmaların devam ettiğine hala inanamadığını da belirtti.

OYUNCULAR BİRLİĞİ İLE LİG ARASINDA PAZARLIK SÜRÜYOR

Ulusal Futbol Ligi (NFL) ve Ulusal Futbol Ligi Oyuncuları Birliği (NFLPA) arasında ise hala protesto tartışması pazarlık halinde. Önümüzdeki haftalarda olası protestolar nedeniyle daha önce alınan ban kararının müzakerelerin sürmesi gereğiyle uygulanmayacağı mutabakatına varıldığını söyleyen NFLPA, görüşmelerin süreceğini söyledi.

NELER OLMUŞTU?

ABD'de Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick ülkede siyahların baskı görmesini gerekçe göstererek maçtan önce ulusal marş okunurken ayağa kalkmamış ve ülke genelinde geniş protestoların başlamasına neden olmuştu.