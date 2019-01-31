Transfere 7,03 milyar dolar harcandı

​2018 yılında futbol kulüplerinin ne kadar transfer harcaması yaptığı belli olurken, toplamda harcanan paranın bir önceki yıla oranla yüzde 10,3 artarak 7,03 milyar dolara ulaştığı görüldü.

​2018 yılında futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcamaları belli oldu.

Ajans Press’in FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi raporundan ve medyaya yansıyan haberlerden derlediği bilgilere göre, 2018 yılında transfer harcamalarının 7,03 milyar dolara ulaştığı görüldü. Transfer harcamalarının 2017 yılına oranlayüzde 10,3 arttığı dikkat çekerken, geçen yıl transfer edilen toplam oyuncu sayısı ise 16 bin 533 olarak kayıtlara geçti.

Transfer harcamalarındaki dağılım incelendiğinde, harcanan 7,03 milyar doların yüzde 78,2’sini Avrupa kulüplerinin yaptığı transferler oluşturdu. Geçtiğimiz yıl 31 kulübün, transfer için 50 milyon dolar ve üzerinden para harcaması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında “transfer” başlığı altında 200 binin üzerinden haber çıkışı tespit edilirken, Ocak ayı transfer dönemi 22 bin 717 haberle konuşuldu.