Trabzonspor, Malatyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu.

Trabzonspor ve Malatya'nın UEFA, Başakşehir'in ise Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi belli oldu.

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Malatyaspor bu turdan galip gelmesi durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan maçının galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi ise Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.