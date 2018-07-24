Tour de France, çiftçilerin protestosuna sahne oldu

Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 16’ncı etabı çiftçilerin protestosuna sahne oldu. Sporcuların geçiş güzergâhı üzerine saman balyalarından yığınak yapan çiftçiler, polisin sert müdahalesi ardından dağıtıldılar.

Fransa Bisiklet Turu’nun 16’ncı etabında çiftçiler protesto eyleminde bulundu.

Polisin çiftçileri dağıtmak için biber gazı sıkması üzerine birçok sporcu da sorun yaşadı.

Gazdan dolayı gözleri yanan sporcular için yarış 20 dakika durduruldu.

ÇİFTÇİLER NEYİ PROTESTO EDİYOR?

Fransız çiftçiler, hükümetin güncel tarım politikalarından oldukça rahatsız.

Hatırlanacağı üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl Şubat ayında katıldığı Tarım Fuarı’nda (Salon de l’Agriculture) çiftçilerin yumurtalı protestosuna maruz kalmıştı.(1)

Bu yıl fuara katıldığında yine benzer protestolarla karşılaşan Macron, 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce çiftçilerin zarara uğramasını önlemek için 5 milyar avro bütçe sözü vermişti.

Macron, geçtiğimiz Şubat ayında, Çinli şirketlerin Fransa’dan tarım alanı satın alımını durduracağı sözünü vermişti.(2) Çinli şirketlerin Fransa’da yüzlerce hektar tarım arazisi satın aldığı biliniyor.

Çiftçiler, verilen bu sözlerin yerine getirilmesi için her fırsatta protesto haklarını kullanıyorlar.

(1): https://www.youtube.com/watch?v=J4M3-TX8q4s

(2): https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/22/emmanuel-macron-promises-sto... investors-buying-french/