TFF'nin yeni başkanı Limak patronu Nihat Özdemir oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak seçimlere giren Limak Holding'in patronu Nihat Özdemir, 174 oy alarak TFF Başkanlığı'na seçildi.Özdemir, AKP iktidarında servetini katlayan patronlar listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren yandaş Limak Holding patronu Nihat Özdemir, 174 oy alarak yeni başkan oldu.

İLK TEBRİK KOÇ'TAN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Nihat Özdemir'e hayırlı olsun diyoruz. Fenerbahçe olarak yanınızdayız ve bir adım daha öne gidiyorum, emrinizdeyiz diyorum" diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, AKP iktidarında servetini katlayan patronlar listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.

Bir dönem Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Özdemir, Fenerbahçe'ye yapılan şike operasyonu sonrası yaptığı açıklamalarla tepki görmüştü. Özdemir, "Cemaat Fenerbahçe’yi ele mi geçirmek istiyor" sorusuna, 11 aylık başkanvekilliği döneminde, bir cemaatin Fenerbahçe'yi ele geçirmek gibi bir hareketini görmediğini söyleyerek yanıt vermişti. Özdemir aynı programda, "Benim 20 milyon taraftarım varsa bu 20 milyon taraftarımın 2-2.5 milyonu da cemaat mensubu arkadaşlarımızdır. Onlar da Fenerbahçemizin başarılı olması için benim kadar iyi niyetli olarak onlar da dua etmişlerdir" demişti.

KÂRLI İHALALER, ÖZELLEŞTİRME FIRSATÇILIĞI, AKP DESTEĞİ...

Özdemir'i kamuoyunun yakından tanımasını sağlayan şey Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı dönem olurken, onu asıl parlatan ise AKP iktidarında aldığı "kârlı" ihaleler oldu.

2012 yılında sahibi olduğu Limak'ın nasıl bu kadar büyüdüğü yönündeki bir soruya yanıt veren Özdemir, "Limak’ın son 10 yılda hızlı büyümesinde ihalelerdeki başarımızdan ziyade altyapıya yönelik öngörülerimiz etkili oldu. Altyapıya yönelik yatırımları hedeflediğimiz için müteahhitlikteki birikimlerimiz bize çok önemli katkı sağladı. Sonuçta doğru yatırım kararları ve doğru konjonktür büyümemizi destekledi. Ancak en önemlisi, bizim yatırım yapmak için hızlı büyüyen sektörleri seçmemiz oldu. Baktığınızda son 10 yılda enerji, inşaat, çimento, havacılık ve turizm sektörleri hep yüksek büyüme gösterdi. Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. Bugün bünyemizdeki 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz ise 2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüyerek 3 milyar doları yakalayacağız" ifadelerini kullanıyordu.

2012'den bu yana ihaleler ve özelleştirmelerle büyümeye devam eden Özdemir, krizin etkilemediği isimlerden birisi.