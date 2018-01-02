TFF'den 'video hakem' açıklaması: Hakemler hata yapıyor, bunda gizlenecek bir şey yok

Türkiye Futbol Federasyonu başkanvekillerinden Hüsnü Güreli video hakem uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanvekillerinden Hüsnü Güreli video hakem uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hakemlerden memnun musunuz? Gündeminizde yabancı hakem getirme konusu var mı?” sorusuna Hüsnü Güreli hakemlerin istemeden bazı hatalar yaptığını belirterek, “Bunu herkes de görüyor yani, bunda saklanacak, gizlenecek bir şey de yok. Bunu Merkez Hakem Kurulu başkanımız da açık açık söylüyor. Bu konuda yapabileceğimiz Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) faaliyete geçirmektir. VAR dediğimiz sisteminin sözleşmelerini bitirerek bu yatırımı çok hızlandırdık ve tahmin ediyorum 2-3 ay içinde hazır hale gelecek. Belki sezon bitmeden ama en geç bu sezon sonunda muhakkak hayata geçecek. Şu anda offline dediğimiz resmi olmayan deneme yapılıyor. Her hafta en az 4-5 maç kayda alınıyor ve hakemlerimizle birlikte izleniyor. İyi niyetli olan bu hakem hataları VAR ile daha da aza indirgenecek, minimum düzeye inecek. Yabancı hakem ise gündemimizde yok” dedi.