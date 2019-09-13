TFF'de AKP oyunları: Kural tanımayan atamalar...

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in oğlu ile AKP’li Mehdi Eker’in oğlu, ‘5 yıllık tecrübe’ kuralı çiğnenerek Futbol Federasyonu’nda iki ayrı disiplin kuruluna atandılar.

AKP’ye yakınlığıyla da tanınan Nihat Özdemir’in başkanlığında oluşturulan Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) görev alan kurul üyeleri AKP’li Mehdi Eker’in oğlu Yasin Eker ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in oğlu Muhammed Enes Cirit’in “usulsüz” olarak atandıkları ortaya çıktı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliğine getirilen Eker ile Amatör Futbol Disiplin Kurulu üyesi olan Muhammed Enes Cirit’in her iki kurulun talimatlarında belirtilen kıdem koşullarına uymadığı anlaşıldı.

AKP'Lİ EKER'İN OĞLU

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Nihat Özdemir’in göreve gelmesiyle birlikte TFF bünyesindeki kurullara yeni atamalar yapıldı. Bu atamalar kapsamında AKP’li Mehdi Eker’in avukat oğlu Yasin Eker Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda üye sıfatıyla görevlendirildi.

Kurulun oluşumuna ilişkin yönetmeliğin 3. Maddesinde bu üyelik için “5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular” koşulu yer alıyor. Ancak Eker’in bu koşulu karşılamadığı anlaşıldı. Eker, resmi olarak Kasım 2015’te İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık yapmaya başladı. Baro kayıtlarına göre henüz 4 yılı dolmayan Eker, 5 yıllık kıdem koşuluna rağmen TFF’de kurul üyesi yapıldı.

YARGITAY BAŞKANI'NIN OĞLU

Eker gibi tartışmalı biçimde TFF bünyesinde ataması yapılan diğer isim ise Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in avukat oğlu Muhammed Enes Cirit. Cirit, başkan Özdemir tarafından federasyon bünyesindeki Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na üye olarak atandı. Cirit’in de tıpkı Eker gibi mesleki kıdem koşuluna uymadığı belirlendi.

Futbol Disiplin Talimatı’nın “Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının Oluşumu” başlıklı 62. maddesinin 3. fıkrası gereğince kurula atanacak asıl ve yedek üyeler için “en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olmak” koşulu aranıyor.

Yargıtay Başkanı Cirit’in oğlu Muhammed Enes Cirit’in resmi olarak avukatlığı başladığı tarih ise Ocak 2017. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Cirit, mesleki kıdemi henüz 2.5 yıl olmasına karşın en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçuların atanabileceği bir göreve getirildi.