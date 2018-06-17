TFF yeni sezonun adını belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun adını 'Lefter Sezonu' olarak belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu yeni futbol sezonunun adını belirledi.

TFF yetkilileri yeni sezonun adının Lefter Sezonu olmasına karar verirken bunu da önümüzdeki günlerde duyuracak.

Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012'de yaşamını yitirmişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Galatasaray taraftarı olarak sezonun ismi için Metin Oktay veya Gündüz Kılıç isterim. Ancak hakkaniyetli olmak gerekirse şu ana kadar hiç Fenerbahçeli isim verilmemiş. Galatasaray Başkanı olarak isterim ki Lefter ya da Can Bartu olsun. Doğrusu budur” demişti.