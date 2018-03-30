TFF, kulüplerin menajerlere ödediği paraları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2017-2018 sezonu şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun, 2017-2018 sezonu şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerle ilgili açıklamasında, bildirimde bulunan Spor Toto Süper Lig'den 12 kulübün harcaması yer aldı. Borçlar nedeniyle ağır krizde olan kulüplerin sadece menajerlere ödediği paralar şöyle: AKHİSARSPOR - 59 BİN LİRA AYTEMİZ ALANYASPOR - 565 BİN 340 EURO ANTALYASPOR - 544 BİN EURO BEŞİKTAŞ 75 BİN EURO MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 2 MİLYON 221 BİN 500 EURO + 804 BİN 910 LİRA FENERBAHÇE - 1 MİLYON 442 BİN 500 EURO GALATASARAY - 3 MİLYON 500 BİN EURO KARDEMİR KARABÜKSPOR - 670 BİN EURO + 65 BİN LİRA GÖZTEPE - 120 BİN LİRA OSMANLISPOR - 130 BİN EURO