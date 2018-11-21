'TFF Başkanı Yıldırım Demirören, İddaa ihalesine giriyor'

Demirören Medya'nın sahibi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in 'İddaa' ihalesine gireceği ileri sürüldü.

Temmuz ayında çıkarılan Torba Yasa sonrası bahis oyunlarındaki ikramiye oranı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılırken, bu adım sonrası birçok patron "İddaa" ihalesine hazırlanıyor.

Medyaradar'ın haberine göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 27 Kasım'da açılacak yeni İddaa ihalesi için geri sayım sürerken, sürpriz bir ismin adı öne çıktı.

Hürriyet ve Kanal D'yi satın alan Demirören Medya'nın sahibi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in, Avrupa’nın en büyük sanal bahis şirketlerinden Bwin ile birlikte ihaleye gireceği iddia edildi.

Yıldırım Demirören’in ihale sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını bırakacağı konuşuluyor.