TFF Başkanı Demirören'den tartışma yaratacak talep: O kişileri savcılığa verin

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Demirören Medya'nın sahibi Yıldırım Demirören, 'Sayın bakanımızdan bir ricam var. Biz Federasyon olarak, hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz. Ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sizden ricamız, bizim disipline gönderdiğimiz hakemlerimize hakaretten dolayı o kişileri savcılığa vermeniz' dedi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Demirören Medya'nın sahibi Yıldırım Demirören, Federasyon'un ceza verdiği isimler hakkında savcıların harekete geçmesini istedi. "Sayın bakanımızdan bir ricam var. Biz Federasyon olarak, hakemler olarak kişileri savcılığa veremeyiz. Ama bizim her aldığımız disiplin kararı Adalet Bakanlığı tarafından takip ediliyor" diyen Demirören, "Sizden ricamız, bizim disipline gönderdiğimiz hakemlerimize hakaretten dolayı o kişileri savcılığa vermeniz. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzeldiği sürece düzelecek. Çünkü o kişiler çok büyük camiaları temsil ediyorlar, benim hakemim de Türkiye'yi temsil ediyor. Ona göre saygılı davranmak zorunda herkes" ifadelerini kullandı.