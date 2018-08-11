Tarikatçı Aykut Demir, eski takımından faiz ve kur farkı talep etti

Trabzonspor, geçen yıl sözleşmesini feshettiği ve yaklaşık 10 milyon lira ödemek zorunda olduğu eski futbolcusu Aykut Demir'in, kendilerinden faiz ve kur farkı istediğini açıkladı. İsmailağa cemaatine mensup olduğu bilinen futbolcuyla ilgili olarak şöyle denildi: 'Yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz futbolcu, tazminatını kur farkı–faiz dahil olmak üzere talep etmiştir.'

Trabzonspor, geçen yıl sözleşmesini feshettiği ve yaklaşık 10 milyon lira ödemek zorunda olduğu eski futbolcusu Aykut Demir'in, kendilerinden faiz ve kur farkı istediğini açıkladı. İsmailağa cemaatine mensup olduğu bilinen futbolcuyla ilgili olarak şöyle denildi: 'Yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz futbolcu, tazminatını kur farkı–faiz dahil olmak üzere talep etmiştir.'

Trabzonspor, eski futbolcusu Aykut Demir'e 9 milyon 815 bin 580 TL tazminat ödedi. Trabzonspor, Aykut Demir'i 'yağ ölçüm testine geç gelmesi' nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmiş, Aykut Demir de feshini TFF’ye taşımıştı.

Bu gelişmelerden sonra UÇK ve Tahkim Kurulları Trabzonspor'u haksız bularak 9 milyon 815 bin 580 TL ödemeye mahkum etti.

Trabzonspor da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

KULÜP, AYKUT DEMİR'İN AHLAKİ VE VİCDANİ DEĞERLERİNE GÜVENMİŞ!

Aykut Demir'e son güne kadar tazminatı için indirim veya taksitlendirme taleplerini ilettiğini belirten Trabzonspor yaptığı açıklamada, “Ancak yaşantısından ahlakı ve vicdani değerlerinin yüksek olduğunu düşündüğümüz Trabzonlu futbolcu tüm iyi niyetli taleplerimizi reddetmiş ve tazminatını kur farkı – faiz dahil olmak üzere talep etmiştir” dedi.

Açıklamanın devamında ise, “Kulübümüz, ilgili futbolcuya ciddi bir kısmı faiz ve kur farkından oluşan 9 milyon 815 bin 580 TL’lik tazminat tutarını bugün itibariyle tek seferde ve peşin olarak ödemiştir.” denildi.