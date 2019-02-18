Suudi Arabistan’dan Manchester United açıklaması

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Manchester United ile görüşme içerisinde olduğunu doğrulayan Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Şebane, görüşmelerinin satın alma ile ilgili olmadığını belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddiaları üzerine açıklama yapan Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki el Şebane, "Veliaht Prens bin Selman'ın Manchester United'ı satın alacağı yönündeki iddialar asılsızdır" dedi.

Şebane açıklamanın devamında İngiliz devi Manchester United ile görüşmelerin olduğunu doğrulayarak, bu görüşmelerin satın alma için değil, sponsorluk anlaşması için olduğunu belirtti.

​Bakan Şebane, şu ana kadar bir anlaşmanın imzalanmadığını da sözlerine ekledi.

İngiliz basınından The Sun gazetesi haftasonu Veliaht Prens İbn Selman'ın Manchester United'i 4 milyar dolara satın alınacağını iddia etmişti.