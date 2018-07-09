Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.
2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları ve derbi maçlar programı şöyle:
Ankaragücü - Galatasaray
M. Başakşehir - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak.
DERBİ HAFTALARI
4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor