Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 15:27

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı.

2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları ve derbi maçlar programı şöyle:

Ankaragücü - Galatasaray

M. Başakşehir - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak.

DERBİ HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor