Süper Lig fikstür çekimi yapıldı, derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimi tamamlandı.
Buna göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İlk haftanın programı
Sivasspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantepspor
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
Kasımpaşa-Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Göztepe-Antalyaspor
Derbi programı:
3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray
13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray
16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş