Süper Lig fikstür çekimi yapıldı, derbi tarihleri belli oldu

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adını taşıyan Süper Lig'in yeni sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimi tamamlandı.

Buna göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İlk haftanın programı

Sivasspor-Beşiktaş

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantepspor

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Göztepe-Antalyaspor

Derbi programı:

3'üncü hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

6'ncı hafta: Galatasaray - Fenerbahçe / Trabzonspor - Beşiktaş

9'uncu hafta: Beşiktaş - Galatasaray

13'üncü hafta: Trabzonspor - Galatasaray

16'ncı hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş