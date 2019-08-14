Süper Kupa sahibini İstanbul'da bulacak...

Süper Kupa bu akşam İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Chelsea'nin karşılaşacağı mücadeleye Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Chelsea, bugün Vodafone Park'ta Süper Kupa için karşılaşacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Real Madrid'i yenen Galatasaray kazanmıştı.