Sumudica'dan Erdoğan açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Romanya'nın Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olsaydı, Romanya dünya şampiyonu olurdu" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fotomaç'a röportaj verdi.

Röportajın Erdoğan'la ilgili kısmında Sumudica, “Kesinlikle iyi bir stadımız var. Ben Türkiye dışında, devletin kulüplere böyle muhteşem statlar yaptığını ilk kez görüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kulüpleri ve futbolseverler için büyük bir şans. Bir gün Erdoğan'la tanışma fırsatım olursa elini sıkarak ona teşekkür edeceğim; bu statlar ve futbola verdiği destek için. Kendi ülkemden örnek verecek olursam, yıldızlar yetiştirdiğimiz dönemlerde Romanya'nın başında Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olsaydı, inanın bana Romanya kesinlikle Dünya Kupası'nda final oynar, belki de dünya şampiyonu olurdu" açıklamasında bulundu.