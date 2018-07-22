Statlardaki polis sayısı iki katına çıkacak

AKP, yeni sezonda statları tamamen polise teslim etmeye karar verdi.

İçişleri Bakanlığı, "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" adı altında spor müsabakalarında görev alan 690 bin 700 polis sayısı bu sezon iki katına çıkaracağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017/2018 sezonunda tüm spor branşları risk analizlerine göre A,B,C kategorilerine ayrıldı. En riskli A kategorisi başta olmak üzere diğer kategorilere göre güvenlik tedbirleri planlandı. Geçen sezon spor müsabakalarının güvenliğini sağlamak için toplam 690 bin 700 polis, 258 bin 500 özel güvenlik personeli görev aldı. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bazı müsabakalar, takviye kuvvetlerle desteklendi. Üst düzey bu önlemlerle tüm spor branşlarında, olaylı müsabaka sayısı yüzde 24 azaltılarak 497’den 380’e düştü. Hakkında işlem yapılan şahıs sayısında ise yüzde 10’luk bir artış yaşandı. Bu sayı 3 bin 180’den 3 bin 481’e yükseldi. Sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşımlar yaparak olay çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 123 şahıs hakkında da işlem yapıldı."