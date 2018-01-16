Şikeye karışan hakem, Dünya Kupası adaylığından men edildi

FIFA, şikeye karışan hakem Joseph Lamptey'i Dünya Kupası aday hakemler listesinden çıkarttı.

2016 Dünya Kupası elemelerinde, Güney Afrika'nın Senegal'i 2-1 yendiği karşılaşmayı Ganalı hakem Joseph Lampeyt yönetmiş, Lampety'in pozisyonlarda vermiş olduğu kararlar ve maçtaki goller tartışmalara neden olmuştu.

FIFA, bununla ilgili soruşturmasını tamamladı ve bir açıklama yaptı.

Sporx'in haberine göre FIFA yaptığı açıklamada, hakem Joseph Lampeyt'in Güney Afrika-Senegal maçında en az 2 gole doğrudan etki ettiğini ve bunu bahis sebebiyle yaptığını belirterek Joseph Lampeyt'nin Dünya Kupası aday hakemler listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Öte yandan FIFA açıklamasında, Senegal ve Güney Afrika milli takımları hakkında da herhangi bir işlem yapılmayacağını ifade etti.

