Şikeciliği tescilli Gökdeniz cami yaptırdı: Açılışını Erdoğan'ın yapmasını istiyor

Gökdeniz Karadeniz şikeden kazandığı paralarla Tataristan'da cami yaptırdı. Açılışını Erdoğan'ın yapmasını istedi.

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde cami yaptırıyor. Karadeniz, caminin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istedi.

Trabzonspor'da uzun süre forma giyen Karadeniz'in adı şike olaylarına karışmış, hatta silahlı saldıraya uğramıştı. 2005 yılında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yaptığı itiraf sonucu şike yaptığını ve bahis oynadığını kabul eden Karadeniz, 6 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu olaylar üzerine 2008'de Rubin Kazan'a transfer olan ve bu takımda Mayıs 2018'de futbolculuk kariyerini noktalayan futbolcu, Kazan'da yapımını üstlendiği caminin Haziran 2016'da başlayan inşaatında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Gökdeniz Karadeniz, "İnşallah önümüzdeki yaz caminin açılışını yapacağız. Ufak tefek işler kaldı. Caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızı Tataristan'da çok seviyorlar. İnşallah kabul eder ve takvimine de uyarsa caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Bu, benim, ailem ve oradaki insanlar için inanılmaz gurur verici olur" dedi.