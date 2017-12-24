Şenol Güneş'ten sert tepki

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu yayına geç alınmasına sert tepki gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor mağlubiyeti sonrasın beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına tepki gösterdi.

"Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun" diyen Güneş, "Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem" ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun yorumcusu Tümer Metin ise Güneş'e, "Şenol Güneş bizim söylediğimiz üzerinden serzeniş yapabilirsin. Teknik taktik üzerinden ben de eleştiri yapabilirim. Saygıyı aşmadığımız sürece bunlar normal. Bu stüdyoda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır. Orası bir gerçek" yanıtını verdi.