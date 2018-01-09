Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Galatasaraylı Selçuk İnan, "S8" markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan Samsung'a dava açmıştı. Mahkeme İnan'ın başvurusunu reddetti.

Galatasaraylı Selçuk İnan, "S8" markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan Samsung'a dava açtı. "S8" marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Samsung'un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."