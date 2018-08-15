Şampiyonlar Ligi'nde takımlara dağıtılacak primler açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda takımlara dağıtılacak primler açıklandı.

Geçtiğimiz sezona göre Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda gelirleri artıran UEFA primleri açıkladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon avro, beraberlik halinde ise 900 bin avro ödeme yapılacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon avronun sahibi olacak.

UEFA ayrıca; gelir dağılımını "gruplara kalma 15,25 milyon avro, son 16 turuna kalma 9,5 milyon avro, çeyrek finale kalma 10,5 milyon avro, yarı finale kalma 12 milyon avro, finale kalma 15 milyon avro, şampiyonluk 15 milyon avro+ 4 milyon avro" olarak belirledi.

Öte yandan 2017-18 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle yayın haklarının tamamını elinde bulunduran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yayın geliri ve katılım bedeli olmak üzere toplam 37 milyon avro gelir elde edecek.

