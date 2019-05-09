Şampiyonlar Ligi'nde 'mucize' yarı final serisi: Finaldeki eşleşme belli oldu

Liverpool'un Barcelona karşısındaki mucize geri dönüşünün ardından dün de Tottenham, 2-0 geride olduğu maçta Ajax'ı son dakika golüyle yenip finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi yarı final serisi son yılların en ilginç maçlarına sahne oldu.

Deplasmanda Barcelona'ya 3-0 kaybeden ve tur şansını mucizelere bırakan Liverpool'un kendi sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükselmesinin ardından dün de bir diğer İngiliz kulübü Tottenham, mucize bir geri dönüşe imza atarak finale yükseldi.

İlk karşılaşmayı Ajax karşısında 1-0 kaybeden, rövanş maçında ise 2-0 geride olan Tottenham, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle önce skoru 2-2'ye getirdi, ardından da 90+6'da bulduğu golle finale yükseldi.

Turnuvanın adından en çok söz ettiren futbolunu oynayan Ajax, finale bu kadar yaklaşılmasının ardından son dakikada maçı kaybederek büyük bir üzüntü yaşadı.

Tottenham ve Liverpool, 1 Haziran'da kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek.