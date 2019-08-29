Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Galatasaray, PS, Real Madrid ve Club Brugge işe eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları bugün Monaco’da çekildi.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray PSG, Real Madrid, Club Brugge ile eşleşti.

Gruplar şöyle şekillendi:

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Crvena zvezda

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D GRUBU: Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Praha

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, LOSC

Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.