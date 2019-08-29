Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları bugün Monaco’da çekildi.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray PSG, Real Madrid, Club Brugge ile eşleşti.
Gruplar şöyle şekillendi:
A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiacos, Crvena zvezda
C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D GRUBU: Juventus, Atlético, Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter, Slavia Praha
G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, Leipzig
H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, LOSC
Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.