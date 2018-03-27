Şampiyonlar Ligi maç saati ve oyuncu değişikliğine ilişkin yeni karar

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanacak yenilikleri açıkladı.

*Uzatmaya giden karşılaşmalarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

* Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

*UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

*UEFA'nın yeni kurallarına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.