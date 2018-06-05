Rusya'da Dünya Kupası: Rusların maç günlerinde mesai saatleri düşebilir

Rusya'da, FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında, Rus milli takımının maçlarının olduğu günlerde mesai saatlerinin düşürülmesi gündemde.

Rusya'da yapılacak FIFA 2018 Dünya Kupası sırasında, Rus milli takımının maçlarının olduğu günlerde mesai saatlerinin düşürülmesi teklifinde bulunuldu.

Sputnik'in haberine göre, Kültür Fizik, Spor, Turizm ve Gençlik İşleri Komitesi'nden yapılan açıklamada "Suudi Arabistan ve Uruguay'la maçlarımız Moskova saatiyle 18:00 ve 17:00'da gerçekleşecek. Mısır'la olan da 21:00'da. Rusya'nın Avrupa'da kalan kısmındaki çalışanlar için mesai saatlerinin en azından iki saat de olsa düşürülebileceğini, hatta böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Böylece eve rahatça varabilir ve maçı izlemeye hazırlanabilirler" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ülkedeki saat farkları göz önünde bulundurulduğunda, bazı taraftarlar için maçların gece saatlerine denk gelmesi ve çalışanların sağlığı nedeniyle, bu günlerde işe geç gitmelerine izin verilebileceği belirtildi.

Kültür Fizik, Spor, Turizm ve Gençlik İşleri Komitesi üyesi Dmitriy Svişev'e göre, böyle bir karar federal düzeyde alınamasa da yöneticilerin bunu düşünebilir.

Liberal Demokrat Parti'den milletvekili İgor Lebedev de teklife destek verdi.

2018 Dünya Kupası, 14 Haziran — 15 Temmuz tarihleri arasında Moskova, Kaliningrad, St. Petersburg, Volgograd, Kazan, Nijniy Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-na-Donu, Soçi ve Yekaterinburg olmak üzere Rusya'nın 11 farklı kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın açılış ve kapanış maçları, Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda oynanacak.