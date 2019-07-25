Rus boksörün ölümü spor dalını yeniden sorgulattı

Rus boksör Maksim Dadaşev'in Porto Rikolu rakibi Subriel Matias'la yaptığı maçta aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmesi, boksun endüstri dünyasıyla bütünleşince ne kadar tehlikeli hale büründüğünü gözler önüne serdi.

Rus boksör Maksim Dadaşev, 19 Temmuz Cuma günü Porto Rikolu rakibi Subriel Matias'la yaptığı IBF hafif orta siklet maçında aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dadaşev acilen ameliyata alındı, ancak tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Dadaşev'in ölümü, içerdiği şiddetin yanı sıra boksun diğer spor dalları gibi endüstriyel alanla birleşmesiyle ne kadar tehlikeli bir forma büründüğünü bir kez daha ortaya koydu.

PROFESYONEL BOKS: ŞİDDETE BULAŞAN PARA VE ŞOV İLİŞKİLERİ

Spor yazarı İsmail Sarp Aykurt, profesyonel boksu "Yapısal olarak içerdiği şiddet ve buna bulaşan para ve şov ilişkileri nedeniyle genç emekçiler için bir şan, şöhret, kısa yoldan para ve itibar kazanma hayalleri yaratıyor ve rağbet görüyor" şeklinde değerlendiriyor.

18. yüzyılda temeli atılan modern boksun tüm yasal düzenlemelere karşın şiddet ve dejenerasyon eğiliminin engellenemediğini belirten Aykurt, bunun günümüz endüstriyel spor dünyasında daha da açığa çıktığının altını çiziyor.

Aykurt, günümüz profesyonel boksunu şöyle tanımlıyor: "Bir görsellik, şov, bahis oyunları ve mafyatik bağlantılar ile Roma döneminde imparatorların önünde ölümleri seyredilen gladyatörler gibi boksörler de endüstriyel spor çağında bu kirli ilişkilere batırılmış durumdalar. Ve bunun tek bir adı var: Profesyonel boks."

RİNGDE HER YIL GÖRÜLEN ÖLÜMLER

Dünya genelinde neredeyse her yıl bir boksörün maçı sırasında beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdiği haberi geliyor. Alman Orta Siklet Dünya Şampiyonu Markus Beyer, geçen yılın sonunda 47 yaşında yaşamını yitirmişti.