Protestolar sonuç verdi: Arjantin-İsrail maçı iptal edildi

Filistinlilerin protestolarına neden olan Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Arjantin ile İsrail arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

Filistinliler tarafından protesto edilen hazırlık maçının iptal gerekçesi gelen yoğun tepkiler oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve oyuncular da maçın oynanmasına soğuk bakıyor ve karşı çıkıyordu.

İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Arjantinli futbolcu Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de İsrail'e gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.