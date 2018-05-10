Prekazi: Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'T A M A M' derim

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi, Twitter'dan atılan 'T A M A M' mesajını kendisinin yazmadığını, sosyal medya hesabı bulunmadığını açıklarken, 'Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün “Millet Tamam derse kenara çekiliriz” sözleri sonrası atılan 2 milyondan fazla "tamam" mesajından biri Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi adına atılmıştı.

Konuyla ilgili BirGün'den Can Uğur'a konuşan Prekazi, “Tamam” mesajını kendisinin yazmadığını, bir sosyal medya hesabının olmadığını söyledi. Prekazi, "tamam"dan fazlasını söylerken, "Özgürlük ve eşitlik söz konusuysa ben de 'tamam' derdim" ifadelerini kullandı.

Prekazi şu ifadeleri kullandı: "Siyaseten nerede durduğumu herkes bilir. Devrimci önder Che Guevara’nın yolundan giden onun düşüncelerine sahip biriyim. Dünya’da her yerde özgürlüğün olmasını istiyorum. Bu dünyada herkes doğduğu andan itibaren özgürlüğü tatmalı ve yaşamalıdır. Bugün her yerde demokrasiden bahsediliyor ama bunun bir gerçekliği bulunmuyor. Kapitalist sistem dünyayı yok ediyor. Ben politikacı değilim ama bir sosyalistim özgürlük için mücadelemi sürdürüyorum. Hırsızlığın olduğu, insanların katledildiği bir yerde demokrasiden bahsedilemez. Özgürlüklere saldıranlar demokrasi getiremez."