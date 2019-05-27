Polisten Adana Demirspor taraftarına saldırı

Hatayspor ile Adana Demirspor arasında dün oynanan Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final maçı sonrasında polis, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Adana Demirspor taraftarına cop ve plastik mermiyle saldırdı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor ile Adana Demirspor takımları arasında dün oynanan Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final maçı sonrasında kavga çıktı.

Son dakikada gelen golle Hatayspor'un 3-2 kazandığı maç sonrasında Hataylı bir güvenlik görevlisinin Adana Demirspor taraftarlarının bulunduğu tribüne dönük yaptığı hareketler nedeniyle gerilim yükseldi.

PLASTİK MERMİ, COP, BİBER GAZI...

Çıkan olaylar sonrasında stadyumda bulunan özel güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet polisleri, hiçbir uyarıda bulunmadan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce Adana Demirspor taraftarına biber gazı, cop ve plastik mermiyle saldırdı. Saldırıda çok sayıda taraftar yaralanırken, bazı taraftarlar gözaltına alındı.

VALİLİKTEN 'PLASTİK MERMİ YOKTU' SAVUNMASI

Hatay Valiliği bugün yaptığı açıklamada, maç sonrasında Adana Demirspor taraftarlarının sahaya koltuk ve taş attıklarını, güvenlik güçlerinin olayları önlemek amacıyla kademeli olarak biber gazı kullandığını ve envanterlerinde plastik merminin bulunmadığını iddia etti.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Valiliğin açıklamasına tepki gösteren taraftarlar, plastik mermi sıkılması sonucu vücutlarında oluşan yaraları sosyal medyada paylaştı.

Yine sosyal medyada paylaşılan görüntülerden birinde, polisin yüzlerce taraftarın arasında havaya gerçek mermiyle ateş ettiği görülüyor.



