Polis maç devam ederken futbolcu tutukladı

Union Kimbiri-Sport Huanta maçı devam ederken polis sahaya girerek futbolcu tutukladı.

Peru'da, Eloy Molina Robles Stadı'nda Sport Huanta'nın Union Kimbiri’yi konuk ettiği kupa maçında yeşil sahalarda daha önce rastlanmamış bir olay yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre kupa maçı devam ederken polis, sahaya girerek Union Kimbiri’de forma giyen Cesar Montalvo'yu tutuklamaya çalıştı. Bunun üzerine Cesar Montalvo ve takımı Union Kimbiri'nin yöneticileri karara tepki gösterdi ancak polis Cesar Montalvo'yu tutukladı.

Polis, futbolcunun tutuklanmasına neden olarak "asıl adının Jose Anthony Larrain Contreras olduğunu ve iki yıldır sahte kimlikle yaşadığını" belirtirken, Union Kimbiri-Sport Huanta maçının hakemi de yaşanan olay sonrası maçı iptal etti.