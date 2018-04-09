Paris-Roubaix turundaki bisikletçinin kalbi durdu!

Paris-Roubaix turunda kalbi duran 23 yaşındaki Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts yaşamını yitirdi.

Paris-Roubaix turunda kalbi duran Belçikalı bisikletçi Michael Goolaerts yaşamını yitirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Veranda's Willems-Crelan takımının 23 yaşındaki bisikletçisi Michael Goolaerts, Fransa'daki 257 kilometrelik Paris-Roubaix yarışının 109. kilometresinde kaza yaparak yoldan çıktı. Kalbi duran ve baygın olan Goolaerts'e ilk müdahaleyi yarışta görevli olan sağlık ekipleri yaptı. Ardından helikopterle hastaneye kaldırılan Goolaerts, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Goolaerts'in hayatını kaybettiğini ise takımı Veranda's Willems-Crelan duyurdu.

Veranda's Willems-Crelan tarafından yapılan açıklamada “Sporcumuz ve arkadaşımız Michael Goolaerts'i kaybettiğimizi, tarif edilemez bir üzüntüyle duyurmak zorundayız” denildi.

