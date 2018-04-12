Panathinaikos başkanı Euroleague'e öfkeli: Siz kim oluyorsunuz?

Yunanistan'ın ünlü basketbol takımı Panathinaikos'un başkanı Giannakopoulos, Euroleague müzakerelerini terk ederek; 'Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Siz kim oluyorsunuz ulan. Panathinaikos hepinizi ezip geçecektir' dedi.

Avrupa'nın en ünlü basketbol takımlarından Panathinaikos ile Euroleague arasında İspanya'da yürüyen müzakereler çıkmaza girdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos, "Panathinaikos'un Euroleague ile işi bitmiştir. Asıl ait olduğu yere dönecektir. O da FIBA'dır" dedi.

Diğer Euroleague takımlarıyla masaya oturan Giannakopoulos, karşılaşmalar sırasında "ağza alınmayacak küfürler savurma", "maçlara müdahale etme" gibi suçlardan 5 ay men cezası almıştı.

Euroleague Disiplin Kurulu'nun kararını abartılı bulan Giannakopoulos cezasının azaltılmasını istedi ancak talep Euroleague takımlarınca reddedildi.

"Kendisine ilk başta verilen 12 aylık cezanın zaten 5 aya indirildiği" ve "karşılaşmalarda kendisine çeki düzen vermesi gerektiği" söylenen Giannakopoulos, müzakere masasını terk etti.

Sosyal medya hesabına "Konuşacak bir şeyimiz kalmadı" yazan Giannakopoulos; "Siz kim oluyorsunuz ulan. Panathinaikos hepinizi ezip geçecektir" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN UÇAK BİLETLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Tüm bunlara karşın Panathinaikos'un bu sezon Euroleague'e devam edeceği 17-19 Nisan'da Atina'da Real Madrid ile oynayacağı çeyrek final maçları için rekor sayıda bilet sattığı açıklandı.

Yunanistan'ın en büyük ecza fabrikalarından birine sahip olan Giannakopoulos, geçtiğimiz yıl da Panathinaikos'un İstanbul'da Fenerbahçe karşısında aldığı yenilgiden sonra oyuncularını uçak biletlerini iptal ederek cezalandırmıştı.