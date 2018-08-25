NBA'de kurallar değişiyor

NBA Yönetim Kurulu, 2018-19 sezonunda kural değişiklerine gitmeye planlıyor.

NBA Yönetim Kurulu, bir dizi kural değişikliğine gitmeyi ve bu kuralları 2018-19 sezonunda uygulamayı plânlıyor.

Sözcü'nün NBA habercisi Adrian Wojnarowski’ye dayandırdığı haberine göre, NBA, lig genel menajerleri ve koçlarına yönetim kurulunun almak istediği kararlarla ilgili bir not gönderdi.

NBA'in gönderdiği notta hücum ribaundu sonrası hücum süresinin 14 saniyeye düşürülmesi, geçiş hücumlarında yapılan faullere ek cezalar verilmesi, hakeme, koça ve taraftara yapılan saldırının tanımının genişletilmesi, açık saha kuralında FIBA’nın kurallarına yakın düzenlemeler getirilmesi gibi kararlar yer aldı.

İlgili kararların 20-21 Eylül tarihinde yapılacak olan NBA Yönetim Kurulu toplantısında oylanması bekleniyor.

