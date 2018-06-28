Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: Oruç oyuncuları etkiledi

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, futbolcuların oruç tutmasının Dünya Kupası maçlarındaki performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, milli takım oyuncularının Dünya Kupası öncesi oruç tutmasının, performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Mısırlı futbolcular, açılış karşılaşmasından bir gün öncesine kadar devam eden Ramazan ayında oruç tuttu.

Milli takım, Uruguay, Rusya ve Suudi Arabistan'a karşı oynadığı grup karşılaşmalarının tümünde mağlup oldu.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Rida "Bizi kötü etkiledi. Dünya Kupası'ndan önce oyuncularla konuştum ama oruçlarını bırakmayı reddettiler. Ramazan Uruguay maçından bir gün önce bitti ama oruç oyuncuları etkiledi" diye konuştu.

Federasyon Başkanı ayrıca "Sizi temin ederim, birçok Arap ülkesi oyuncularına oruç tutmayı bıraktırdı" ifadelerini kullandı.

Üç kez Dünya Kupası'na katılan Mısır, henüz turnuvada galibiyet alamadı.

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