Metin Kurt, Kadıköy NHKM'de anılacak

Metin Kurt aramızdan ayrılışının altıncı yılında Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, Bağış Erten ve Mehmet Yüce’nin konuşmacı olarak katılacakları bir panel ile anılacak.

Aramızdan ayrılışının altıncı yılında Metin Kurt'un anısına düzenlenen “Futboldaki Erozyon Artarken: Metin Kurt Gibi Düşünmek” başlıklı panel, 22 Kasım Perşembe saat 19.30’da Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

soL Haber Portalı Spor Servisi’nin düzenlediği panelde Metin Kurt’un spora bakışı ve düşünsel mirası, futbolun yaşadığı büyük erozyon ile futboldaki emek sömürüsü tartışmaya açılacak.

Panele Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve spor yazarı Bağış Erten ile spor tarihçisi yazar Mehmet Yüce konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise soL Haber Portalı spor editörü ve spor yazarı İsmail Sarp Aykurt üstlenecek.

Geçen yıl “Metin Kurt Felsefesi, Kültürü ve Futbol Düzeni” ismiyle bir panel organize eden soL Haber Portalı Spor Servisi aynı konuşmacıları ağırlamış ve endüstriyel futbolun boğucu etkilerinden nefes almamızı sağlayacak bir panel organize etmişti. Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Ruhi Su Salonu’nda düzenlenecek bu yılki panel, yine renklerin ve piyasacı rekabetin olmadığı, endüstriyel futbolun tortularından uzak bir tartışma vaat ederken, komünist futbolcu Metin Kurt’u referans almanın günümüzde ne denli önemli olduğunu vurgulamaya çalışacak.