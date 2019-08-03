Messi'ye 3 ay futboldan men cezası

Copa America’da kendisine gösterilen kırmızı karta isyan eden ve 'Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık' diyen Lionel Messi, 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildi ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiği ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Copa America’da Şili-Arjantin maçı sonrasında kendisine gösterilen kırmızı karta tepki gösteren Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine de katılmamıştı.

Törene neden katılmadığı konusunda “Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı” yorumunu yapan Arjantin formalı futbolcu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından cezaya çarptırıldı.

CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiğini ve Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Messi’nin cezaya itiraz etmek için yedi gün süresi var. Men cezası, Messi’nin Arjantin’in eylül, ekim aylarında Şili, Meksika, Almanya’yla oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.