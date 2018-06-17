Messi penaltı kaçırdı, İsrailli bakan sevindi

Arjantinli futbolcuların Dünya Kupası öncesi İsrail ile hazırlık maçı yapmayı reddetmesi sonrası Kudüs'te oynanacak maç iptal edilmişti. Dün Arjantin'in İzlanda ile oynadığı maçta Messi'nin penaltı kaçırmasını fırsat bilen İsrailli Bakan Liberman, 'Arjantin ile İzlanda arasında oynana maç, Messi'nin İsrail ile oynanacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Arjantin ile İzlanda arasında oynanan Dünya Kupası grup maçında Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin penaltıyı kaçırma nedeninin “9 Haziran’da İsrail ile Arjantin arasında oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi olduğu” imasında bulundu. Liberman, 1-1 biten maç sonrası “Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç, Messi’nin İsrail ile oynanacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi" dedi. Arjantinli futbolcular ve teknik heyet İsrail ile oynanacak hazırlık maçına çıkmak istememiş, maç iptal olmuştu. İLGİLİ HABER Arjantin Dışişleri Bakanı: Oyuncularımız İsrail'de oynamak istemediler