Messi penaltı kaçırdı, İsrailli bakan sevindi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Arjantin ile İzlanda arasında oynanan Dünya Kupası grup maçında Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin penaltıyı kaçırma nedeninin “9 Haziran’da İsrail ile Arjantin arasında oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesi olduğu” imasında bulundu.
Liberman, 1-1 biten maç sonrası “Arjantin ile İzlanda arasında oynanan maç, Messi’nin İsrail ile oynanacak hazırlık maçına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bize gösterdi" dedi.
Arjantinli futbolcular ve teknik heyet İsrail ile oynanacak hazırlık maçına çıkmak istememiş, maç iptal olmuştu.