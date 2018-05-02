‘Maça çıkın’ baskısı: Neler oluyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararı sonrası devreye girdiği ve yarınki maç için kulüp yönetimini sahaya çıkma konusunda zorladığı iddia ediliyordu. Tahkim kuruluna yapılan başvurunun da ‘oybirliği’ ile reddiyle birlikte bu siyasi baskının başka mecralarda da söz konusu olduğu, özellikle de Erdoğan'ın Beşiktaş'a maça çıkma çağrısı yaparak tüm kararlara müdahale ettiği hala konuşulanlar arasında.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Fenerbahçe ile yaşadığı olaylı maç futbol gündemine damga vurmuştu. Çıkan olayların ardından ise maçın kaldığı yerden oynatılmasına karar verilmişti. Beşiktaş divan kurulu ise verdiği karar ile yaşanan olaylar neticesinde maça çıkmama kararı almış, bunun değiştirilemez bir karar olduğu konusunda camia ve taraftarlardan geniş bir destek almıştı.

Ancak bu kararın hemen ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan maça çıkılması yönünde talepte bulunduğu, Orman'ın ise iddialara göre “Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” yanıtı verdiği ileri sürülmüştü. Birçok yayın organında yayımlanan haberlere göre ise Bakan Bak’ın "Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır" telkininde bulunduğu ve Beşiktaş futbol takımının maça çıkması konusunda bizzat ‘görevlendirildiği’ kulislerde konuşulanlar arasındaydı.

Erdoğan’ın ise konuya dair Orman’a ithafen “Gereğini yap” ültimatomuna, bakan Bak’ın “Beyefendi böyle istiyor” ilavesinde bulunduğu iddialar arasındaydı. Beşiktaş kulübü ise tüm bu iddialara yönelik resmi sitesinden kısa süre önce yaptığı açıklamada “Sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman’ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır” diyerek siyasi baskı iddialarının asılsız olduğunun altını çizmişti.

Ancak son gelişmeler konunun başka bir aşamaya geldiğini ve bu iddiaların yarınki maç saatine kadar süreceğini gösteriyor. Özellikle de taraftarların bu konuda divan kurulunun verdiği karara sahip çıktığı, geçtiğimiz hafta Pazar günü kulüp binasına gidilerek başkan Fikret Orman’a geri adım atmaması ve maça çıkılmaması konusunda destek olunduğu belirtiliyor. Fikret Orman’ın ise iddialara göre ve farklı mecralarda divan kurulu kararının esas olduğunu söylemesi ve aksi bir durumda yönetimde kalamayacağını belirtmesi Beşiktaş kulübünün hareket etme ve karar alma serbestisini kısıtlayan etmenler arasında sayılabilir.

Ancak Beşiktaş futbol takımının maça çıkmayı kabul etmesi durumunda Orman’ın ‘kaybolan otoritesinin’ tesisinin zorlaşacağı ve istifaya sürüklenebileceği, hatta divan kurulu kararının geçerli kalması durumunda da istifa edebileceği ve buna Şenol Güneş’in eklenebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Bu istifa iddiasının her iki durumda da gündeme gelebileceği spor kamuoyunda güncel olarak tartışılmaya devam ediyor. Ancak Fikret Orman’ın tüm diğer kulüp başkanları gibi iktidar ile kurduğu organik ilişkiler neticesinde bu sorunun bir sonuca bağlanması da mümkün olabilir. Bu anlamda Orman’ın Erdoğan tarafından söylendiği iddia edilen “Ya maça çıkın, ya istifa edin” vurgusu, Bahçeli gibi başka siyasilerin de maça çıkma yönünde yaptığı açıklamalar ya da yönetimin medya ve benzeri kanallardan baskıya maruz kalması Beşiktaş’ı geri adım atmaya zorlayabilir. Hatta buna ekonomik bir baskı da eşlik edebilir.

Adı ‘siyasi baskı’ olarak konulmasa da bunun ‘futbolda kriz ortamı oluşturmama” amacı ile siyasal iktidar tarafından gerçekleştirildiğinin iddia edilmesi hükümet içerisinde bir krizin varlığını ve buna ek başka krizler istenmediğini kanıtlar nitelikte. Futbolun da ‘yönetilebilmekten’ çıkması ve ciddi kriz emareleri içerisinde debelenmesi önümüzdeki zamanlarda stadyumlardaki politik hassasiyetin artacağı ve taraftarların politikleşececeği zamanların çok da uzak olmadığı hakkında azımsanmayacak bilgiler veriyor.

Peki, Beşiktaş maça çıkmazsa ne olur?

TFF tarafından alınan kararı benimsemeyen Beşiktaş'ın maça çıkmama hakkı bulunuyor. Şayet bu hak, kulüp tarafından kullanılır ise 57. dakikadan başlatılması planlanan maç yeniden ertelemeye tabi tutulacak. Fakat maça çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ı ağır cezalar da bekliyor. Türkiye Kupası statüleri Madde 8-Sair Hükümlere göre; bunların arasında maçın hükmen ve 3-0 Fenerbahçe lehine onaylanması, 2018-2019 sezonunda kupalara katılamama ve hem bu sezon hem de gelecek sezon olmak üzere Türkiye Kupası gelirlerinden yararlanamama cezaları yer alıyor. Öte yandan rakip Fenerbahçe ise statü gereği sahaya çıkmak zorunda. Beşiktaş’ın yarın akşam sahaya çıkmaması durumunda Sarı-lacivertliler sahada belli bir süre bekledikten sonra, maçın hakemi Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesi ile maçı bir kez daha tatil edecek.