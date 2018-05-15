Löw'den Erdoğan'la görüşen iki futbolcuya ilişkin açıklama

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takımda forma giyen Türkiye kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin, 'İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti' şeklinde konuştu.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya milli takımının Türkiye kökenli iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Londra'da ziyaret ederek ona forma vermelerini "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak nitelemiş, iki oyuncuya tepki göstermişti.

İki ismi de milli takım kadrosuna dahil eden Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, konuyla ilgili bir soruya, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti" yanıtını verdi.

Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar" ifadelerini kullandı.