Liverpool'un yıldız oyuncusu oruç tutmayacak

İngiliz futbol takımı Liverpool, Real Madrid ile yapılacak final maçı öncesi futbolcusu Muhammed Salah'ın iki gün oruç tutmaya ara vereceğini duyurdu.

26 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ve Liverpool karşılaşacak.

Maç öncesinde Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın oruç tutmayacağı açıklandı.

Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons, Salah'ın final maçı öncesi iki gün oruç tutmaya ara vereceğini söyledi.

Fizyoterapist Pons, "Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak. Bir etkilenme olmayacak" diye konuştu.

Mısır'da yayın yapan El Masri El Youm gazetesi, Salah'ın oruç tutmaya devam edeceğini yazmıştı.

Futbolcunun "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım. Kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay" sözleri basına yansırken, Liverpool cephesi durumu yalanladı.