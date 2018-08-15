Liverpool, direksiyon başında telefon kullanan futbolcusunu polise bildirdi

Liverpool, aracıyla seyir halindeyken telefon kullanan futbolcusu Mohamed Salah'ı polise bildirdi.

Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah hakkında, araba kullandığı sırada telefonuyla ilgilendiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Liverpool'un West Ham United'ı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası Mohamad Salah'ın aracı yolda hayranları tarafından çevrilmiş ve Salah'ın seyir hâlindeyken telefon kullandığı amatör bir kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.

Görüntülerin video paylaşım siteleri ve sosyal medyada yayılmasından sonra Merseyside Polis Merkezi, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Bir futbolcunun araba kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini gösteren bir video hakkında bilgilendirildik. Konu, ilgili departmana aktarılmıştır. Bilgilendirme için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre sonra da Liverpool'dan açıklama geldi. Kulüp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Oyuncumuzla yaptığımız görüşme sonucunda çekilen görüntüleri polis ekiplerine bildirmeye karar verdik. Süreç kendi aramızda yürütülecek olup, kulüp ve oyuncu tarafından başka bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

