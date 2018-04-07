LeBron James: NBA'de kadın antrenörler olmalı

Cleveland Cavaliers'in oyuncusu LeBron James, NBA'de kadın antrenörlerin olması fikrini desteklediğini söyledi.

Cleveland Cavaliers'in oyuncusu LeBron James, NBA'de kadın antrenörlerin olması hakkında konuştu.

LeBron, “Eğer oyunu biliyorsanız o zaman herkes bunu kabul eder. Oyuncular için de bu geçerli. Farklı tarz ve fizikte oyuncular var ama oynayabiliyorsanız, oynayabiliyorsunuzdur. Kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Oyunu biliyorsan, biliyorsundur” dedi.

LeBron James'e, NBA tarihinin ilk kadın asistan antrenörü olan ve San Antonio Spurs'de görev alan Becky Hammon hakkındaki düşünceleri de soruldu. LeBron, "Becky, takıma büyük katkı sağlıyor ve Becky'nin kadroda olması çok şey ifade ediyor. NFL'de de kadın antrenörler var. Bu güzel bir durum” ifadelerini kullandı.