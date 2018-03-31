LeBron James, Jordan'ın rekorunu kırdı

Cleveland Cavaliers evinde konuk ettiği New Orleans Pelicans karşısında geriden geldiği maçı 107-102’lik skorla kazandı. LeBron beklenen rekoru kırdı.

NBA'de LeBron James, Michael Jordan'ın 866 maç üst üste çift haneli rakamlarda sayı üretme rekorunu kırdı. New Orleans Pelicans'a karşı takımını 107-102'lik galibiyete taşıyan James, maçı 27 sayı 9 ribaunt 10 asistle tamamladı.

Son olarak 11 yıl 2 ay 25 gün önce Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı maçı 8 sayıyla tamamlayan James, o günden bu yana çıktığı 867 maçta çift haneli rakamlarda sayı üretmeyi başardı.

15 yıllık kariyerinde 1137 normal sezon maçına çıkan James, bu müsabakalardan yalnızca 8'inde 10 sayının altında kaldı. James, 217 Play-Off maçında da 2 kez müsabakayı 10 sayının altında tamamladı.