Laziolu ırkçı taraftarlar: Bulunduğumuz tribüne kadınlar gelmesin

Lazio'nun ırkçı taraftar grubu Irriducibilis, 'bulunduğumuz tribüne kadınlar gelmesin' çağrısı yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun ırkçı ve antisemitizm yanlısı taraftar grubu Irriducibilis, bu sefer de kadınları hedef aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Irriducibilis, ligin ilk haftasında Napoli'ye 2-1 mağlup oldukları maç öncesi Roma Olimpiyat Stadyumu'nda dağıttığı bildiride bulundukları tribüne yani Roma Olimpiyat Stadyumu'nun "kutsal bölgesi" olarak tanımladıkları Curva Nord'a kadın taraftarların gelmemesini istedi.

Irriducibilis'in dağıttığı bildiride, “Bu tribünün yazılı olmayan, ancak uyulması gereken bazı kuralları vardır. Tribünün ilk sırası boş bırakılır. Kadınlar, eşler ve kız arkadaşlar ilk 10 sıraya alınmaz. Tasasız ve romantik bir gün geçirmek için stadyuma gelmeyi seçenler, başka tribünlere gitsinler” ifadeleri yer aldı.

