Kuzey Kıbrıs’tan gelen lise hentbol takımı Aksaray’da darp edildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Anafartalar Lisesi öğrencilerinin Aksaray’da liseler arası hentbol turnuvasında 200 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirterek olaya tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan açıklamada, Anafartalar Lisesi’nin sporcu öğrencilerine liseler arası hentbol karşılaşması için geldikleri Aksaray’da yapılan saldırı kınandı.

Açıklamada "Anafartalar Lisesi'nden öğretmenleri ile Aksaray’a spor karşılaşması için giden öğrencilerimize müsabaka sırasında 200 civarında bir grup saldırıda bulunmuş, bu olay ise basınımıza yansımıştır” denildi.

Müsabakada salon güvenliğinin olmadığı vurgulanan açıklamada "Bu çirkin darp olayının yaşanması, olay karşısında ise yaşanmamış gibi, sus-pus olunmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Sporun kardeşlik ve dayanışmayı büyüten bir araç olduğu vurgulanan açıklamada “Öğrencilerimize yüzlerce kilometre uzaklıkta yapılan bu kötü örneğe sebep olanlar derhal soruşturulmalı, sorumlular affedilmemeli ve kamuoyuna bu olayın sorumluları deşifre edilmelidir” denildi.

KTOEÖS’ün açıklamasında “Bu spor müsabakasındaki olay güney Kıbrıs’ta yaşanmış olsaydı, fırtınalar koparacak olanların şu an susması, çocuklarımıza yapılan en büyük ihanettir. Hem TC Eğitim Bakanlığı’nın, hem de KKTC Eğitim Bakanlığı’nın olayı soruşturmaları, sorgulamaları ve konu üzerinde açıklama yapmaları zorunluluğu vardır” denildi.

Sendika olayın takipçisi olacağını vurguladı.