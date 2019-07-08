Kupa Amerika'da Brezilya, FİFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD şampiyon oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısında şampiyon Brezilya oldu. 2019 Kadınlar Dünya Kupası’nın şampiyonu ise Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve 12 üke takımının katıldığı Kupa Amerika'nın (Copa America) finalinde Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya şampiyon oldu.

Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Brezilya 12 yıl sonra 9. kez Kupa Amerika'da kupayı evine götürdü.

Brezilya'nın golleri 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison'dan geldi. Peru'nun tek golünü ise 44. dakikada Paolo Guerrero penaltıdan kaydetti.

ARJANTİN TURNUVA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Üçüncülük maçında karşı karşıya gelen Arjantin ile son şampiyon Şili'nin mücadelesi sonunda Arjantin 2-1 galip gelerek turnuva üçüncüsü oldu.

FİFA KADINLAR DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON ABD

2019 Kadınlar Dünya Kupası’nın finalinde ABD, Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek dördüncü kez şampiyon oldu.

8. kez düzenlenen turnuvada daha önce 3 şampiyonluk, 1 ikincilik 3 de üçüncülük elde eden ABD, 4. kez mutlu sona ulaştı. Firesiz olarak bütün turnuvalarda ilk üçe girmeyi başaran tecrübeli ABD’nin karşısındaki Hollanda ise tarihinde ilk kez ilk dörde girmeyi başardığı turnuvayı ikinci olarak bitirdi.

İlk yarısı golsüz tamamlan maçta ABD, 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle’nin attığı gollerle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.